توقيف مروجين وحجز 131 قرص مهلوس واسلحة بيضاء بوهران

أخبار الجزائر
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توقيف مروجين وحجز 131 قرص مهلوس واسلحة بيضاء بوهران
بقلم كريمة سواق

تمكنت عناصر من الأمن الحضري الأوّل والأمن الحضري 17 بوهران في عمليتين متفرقتين من الإيقاع بـ 3 مروجي مؤثرات عقلية أحدهم محل بحث وصدر ضده أمران بالقبض.

الموقوفون الذين تتراوح اعمارهم ما بين 27 و34 سنة تم حجز بحوزتهم 131 قرصا مهلوسا من مختلف الأنواع مهيأة للترويج إلى جانب مبلغ 53500 دج يعتبر  من عائدات الترويج وأسلحة بيضاء محظورة.

العملية الأولى تمت استغلالا لمعلومات تفيد بقيام شخصين بترويج مخدرات ومهلوسات على مستوى حي الكميل  في ساعات متأخرة من الليل.

والتورط في مشاجرات بواسطة مختلف الأسلحة البيضاء المحظورة مع أشخاص من ذوي السوابق العدلية من أحياء شعبية أخرى أسفرت عمليات ترقب لتحركاتهما عن توقيفهما.

اما العملية الثانية فتمت ايضا بناء على معلومات اشتغل عليها الامن ال 17 أسفرت عن توقيف مروج ضبطت بقبو مسكنه 55 قرصا مهلوسا من نوع بريقابالبين ومبلغ مالي من عائدات الترويج.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=882816

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