توقيف مروجين وحجز 360 قرص مهلوس وذخيرة حية في الشلف

أخبار الجزائر
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توقيف مروجين وحجز 360 قرص مهلوس وذخيرة حية في الشلف
بقلم يحيى عزواو

تمكن اليوم الأربعاء، أمن تنس بالشلف من توقيف شخصين يتراوح أعمارهما 21 و26 سنة، يقومان ببيع وترويج المؤثرات العقلية.

وأسفرت العملية النوعية، عن  حجز 360 قرص مهلوس وعدد من الخراطيش.

وتمت عملية الحجز والتوقيف، إثر معلومات مفادها وجود أشخاص يروجون المؤثرات العقلية عبر أحياء و شوارع المدينة.

وبعد إتخاذ الإجراءات القانونية و تكثيف التحريات قصد تحديد هويتهما وتوقيفهما وسط مدينة تنس وضبط بحوزتهما على 360 قرص مهلوس.

بالإضافة إلى ما يقارب بـ2 مليون سنتيم يعتبر من عائدات البيع، كما تم ضبط أربعة 4 خراطيش وسلاح أبيض خنجر.

وتم إنجاز ملفين جزائيين في حق المشتبه فيهما الأول عن قضية حيازة وترويج المؤثرات العقلية لغرض البيع.

والثاني عن قضية حيازة ذخيرة مع حمل سلاح أبيض محظور.


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