توقيف مروجين ينقلان 11 ألف كبسولة “صاروخ” مموهة في كيس قمامة بقسنطينة!

وضعت مصالح فرقة قمع الإجرام بأمن ولاية قسنطينة، حدا لنشاط مروجي مخدرات، يبلغان من العمر 24 و 48 سنة، ضبطت بحوزتهما كمية معتبرة من المهلوسات، قدر عددها بأكثر من 11 ألف كبسولة.

وتعود العملية لمعلومات مستقاة للفرقة، تفيد بنشاط مشبوه من قبل شخصين يحتمل قيامهما بترويج المؤثرات العقلية على مستوى حي “عين نحاس” بالخروب.

وبترصد المعنيين، تم توقيفهما في مدخل إحدى العمارات رغم محاولتهما اليائسة الفرار والتخلص من كيس بلاستيكي كان بحوزتهما، يموهان به على أساس أنه للقمامة، وبعد استرجاع الكيس، تم ضبط بداخله كمية تقدر بـ 11460 كبسولة من دواء “بريغابالين” 300 ملغ، وبإخضاعهما للتفتيش ضبط بحوزتهما مبلغ مالي، بالإضافة إلى مجموعة من الأكياس البلاستيكية وعلب خاصة تم استرجاعها خلال عملية تفتيش لمسكن أحد المشتبه فيهما، ليتم استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، قبل تقديم المعنيين أمام النيابة المحلية عن تهم التهريب في إطار جماعة إجرامية منظمة، والممارسة غير الشرعية لمهنة الصيدلة، عدم احترام الأحكام المتعلقة بالمراقبة الأمنية والإدارية لأدوية ذات خصائص مؤثرة عقليا، حيث صدر في حقهما أمر بالإيداع رهن الحبس.