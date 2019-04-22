توقيف مروجي الأقراص المهلوسة وحجز 1992 حبة صاروخ ببوعرفة في البليدة

تمكنت مصالح الأمن الحضري، بخزرونة، التابع لأمن البليدة، من توقيف شخصين، احدهما اتخذ من منزله العائلي مكانا لإخفاء المخدرات، والآخر ممولا له بالأقراص المهلوسة، والكيف المعالج.

كما تم توقيف شخص آخر كان وسط بينهما، حسب مصادر للنهار أونلاين.

عملية توقيف المشتبه فيهما، جاءت على إثر معلومة وصلت لعناصر الشرطة العاملين بالأمن الحضري في خزرونة.

المعلومات مفادها وجود شخص يقوم بترويج المخدرات، على مستوى حي خزرونة، متخذا من منزله العائلي مخبأ لها.

أين تم فتح تحقيق في القضية، أسفر على تحديد هويته، و تفتيش منزله العائلي بإذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة البليدة.

أين تم العثور على 1962 قرص ذو الأساس المخدر، من نوعين مختلفين، بالإضافة الى 96 غرام من الكيف المعالج.

بالإضافة إلى ايقاف شخصين اخرين كانا يمونانه بالمخدرات، وحجز مبلغ مالي قدر بـ: 120000 دج من عائدات بيع تلك السموم.

ليتم تقديم الجميع أمام العدالة، حسب نفس المصدر.