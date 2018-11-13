توقيف مروجي المخدرات وحجز أكثر من 2 كيلو غرام من “الزطلة” في سكيكدة

تمكنت مصالح أمن ولاية سكيكدة، من توقيف 8 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين31 و 37 سنة عن قضية ” المتاجرة ونقل المخدرات من نوع “كيف معالج”، وحيازة الأسلحة البيضاء

الإطاحة بالعصابة جاءت إثر عمليتي بحث وتحري، قامت بهما المصلحة المختصة بأمن دائرة الحروش، أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيه(من ذوي السوابق القضائية في نشاط الاتجار بالمخدرات )

كان ينشط بوسط ” مدينة الحروش”، حيث كان يقوم بجلب كميات معتبرة من المخدرات و يقوم بترويجها مستعملا في ذلك شاحنة من الحجم الصغير .

وعلى إثرها قامت المصالح المعنية بتوقيف المشتبه فيه، في حاجز أمني، وحجز 5 صفائح من الكيف المعالج يقدر وزنها بحوالي 500 غرام، ليتم تحويله إلى المصلحة وفتح تحقيق في القضية .

كما كشف التحقيق عن شركاء آخرين للمشتبه فيه الذين تم توقيفهم تباعا بكل من مدينة سيدي مزغيش وقسنطينة

والذي بلغ عددهم 8 أشخاص، مع استرجاع كميات كبيرة من المخدرات بلغ في مجملها 2326 غ

إضافة الى أقراص مهلوسة ومبلغ مالي يقدر بأكثر من 100 مليون سنتيم ، أسلحة بيضاء، هواتف نقالة و مركبة نفعية من نوع “كيا” .

بعد استكمال التحقيقات، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحروش الذي أمر بإيداع 6 منهم الحبس المؤقت وتسليم 2 استدعاءات مباشرة عن تهم تتعلق ” بالمتاجرة ونقل المخدرات كيف معالج بالمشاركة مع العود “.