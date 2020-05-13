توقيف مروجي مخدرات وأقراص مهلوسة بوهران

تمكنت عناصر من فرقة البحث والتدخل BRI 2 وعناصر من الأمن الحضري 21، في عمليتين متفرقتين من توقيف مروجي مخدرات ومؤثرات عقلية.

العملية الأولى تمت خلال دوريات لعناصر من الـ BR2 أين تم توقيف شخص يبلغ من العمر 28 سنة كان على متن سيارة من نوع “بولو ” على مستوى حي المقري وبعد عملية تفتيش ضبطت بحوزته 32 قرص مهلوس من نوع “بريغابلين”.

أما العملية الثانية، تمكن فيها عناصر من الأمن الحضري 21 من الإطاحة بمروج مؤثرات عقلية وسط فئة الشباب يبلغ من العمر 42 سنة.

ووضع عناصر فرقة البحث والتحري، خطة محكمة أفضت إلى توقيفه على مستوى حي الياسمين أين تم حجز بمسكنه 41 قرص مهلوس من نوع كيتيل و3 قطع مخدرات مهيأة للبيع.