 توقيف مروجي مخدرات وحجز أزيد من 1600 قطعة اكستازي بقسنطينة

عالجت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية سيدي مبروك بقسنطينة قضية نوعية. تم خلالها توقيف شخصان ينحدران من إحدى الولايات المجاورة يبلغان من العمر 29 و 36 سنة. لتورطهما في قضية الحيازة والحصول عن طريق الشراء والنقل للمخدرات اكستازي) بطريقة غير مشروعة لغرض البيع .

القضية انطلقت إثر اجراء عناصر الفرقة دوريات على مستوى قطاع الإختصاص . أين تم خلالها توقيف شخص محل شبهة بإخضاعه لعملية التفتيش القانونية ضبط بحوزته على كمية معتبرة من المخدرات الصلبة اكستازي) قدرت بـ 1621 قطعة كان بصدد نقلها لولاية مجاورة مرورا عبر إقليم ولاية قسنطينة ، بالإضافة إلى مبلغ مالي من العملة الوطنية والأجنبية يرجح أنه من عائدات البيع والترويج مباشرة تم اقتياده لمقر الفرقة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

التحقيقات مكنت لاحقا من تحديد هوية شريك للمشتبه فيه، هذا الأخير تم توقيفه لضلوعه في ذات الأفعال.

بعد الانتهاء من مجريات التحقيق تم إنجاز ملف إجراءات جزائية في حق المعنيان قدما بموجبه أمام النيابة المحلية.