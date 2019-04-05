عاجل

توقيف مروجي مخدرات وحجز كمية من القنب الهندي بسكيكدة

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
توقيف مروجي مخدرات وحجز كمية من القنب الهندي بسكيكدة
بقلم شهرزاد مزياني

تمكنت مصالح أمن ولاية سكيكدة، من توقيف 4 أشخاص  تتراوح أعمارهم بين  32 و38 سنة، عن قضية “حيازة المخدرات وسلاح أبيض .

تعود حيثيات القضية إلى  تلقي مصالح أمن ولاية سكيكدة ( فرقة البحث والتدخل   -BRI-) معلومات حول نشاط مشبوه لشبكة إجرامية تنشط  بمدينة سكيكدة

تحوز على  كمية من المخدرات وهذا  لترويجها  بين سكان  المدينة  ،

ليتم  وضع خطة  مكنت الفرقة من توقيف أفرادها تباعا واسترجاع كمية من المخدرات تقدر ب 930 غرام

بإضافة إلى سلاح أبيض من الصنف السادس سكين ،  ليتم  تحويل  المشتبه فيهم إلى المصلحة  لاستكمال التحقيق .

وبعد استكمال ملف الإجراءات القضائية ، تم تقديم المشتبه بهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة

عن قضية حيازة المخدرات لغرض البيع  وحيازة سلاح أبيض من الصنف السادس ( سكين ) دون مبرر شرعي “.

اين صدر في حقهم امر ايداع .


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com