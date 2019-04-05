توقيف مروجي مخدرات وحجز كمية من القنب الهندي بسكيكدة

تمكنت مصالح أمن ولاية سكيكدة، من توقيف 4 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 32 و38 سنة، عن قضية “حيازة المخدرات وسلاح أبيض .
تعود حيثيات القضية إلى تلقي مصالح أمن ولاية سكيكدة ( فرقة البحث والتدخل -BRI-) معلومات حول نشاط مشبوه لشبكة إجرامية تنشط بمدينة سكيكدة
تحوز على كمية من المخدرات وهذا لترويجها بين سكان المدينة ،
ليتم وضع خطة مكنت الفرقة من توقيف أفرادها تباعا واسترجاع كمية من المخدرات تقدر ب 930 غرام
بإضافة إلى سلاح أبيض من الصنف السادس سكين ، ليتم تحويل المشتبه فيهم إلى المصلحة لاستكمال التحقيق .
وبعد استكمال ملف الإجراءات القضائية ، تم تقديم المشتبه بهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة
عن قضية حيازة المخدرات لغرض البيع وحيازة سلاح أبيض من الصنف السادس ( سكين ) دون مبرر شرعي “.
اين صدر في حقهم امر ايداع .
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