توقيف مروجي مخدرات وحجز كمية من القنب الهندي بسكيكدة

تمكنت مصالح أمن ولاية سكيكدة، من توقيف 4 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 32 و38 سنة، عن قضية “حيازة المخدرات وسلاح أبيض .

تعود حيثيات القضية إلى تلقي مصالح أمن ولاية سكيكدة ( فرقة البحث والتدخل -BRI-) معلومات حول نشاط مشبوه لشبكة إجرامية تنشط بمدينة سكيكدة

تحوز على كمية من المخدرات وهذا لترويجها بين سكان المدينة ،

ليتم وضع خطة مكنت الفرقة من توقيف أفرادها تباعا واسترجاع كمية من المخدرات تقدر ب 930 غرام

بإضافة إلى سلاح أبيض من الصنف السادس سكين ، ليتم تحويل المشتبه فيهم إلى المصلحة لاستكمال التحقيق .

وبعد استكمال ملف الإجراءات القضائية ، تم تقديم المشتبه بهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة

عن قضية حيازة المخدرات لغرض البيع وحيازة سلاح أبيض من الصنف السادس ( سكين ) دون مبرر شرعي “.

اين صدر في حقهم امر ايداع .