توقيف مروج إشاعة تورط الوالي زوخ في قضية “البوشي”

المتهم مسبوق قضائيا وخرج من السجن بعد عيد الفطر

فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية تمكنت من توقيفه في البليدة

أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر، أمس، المشتبه فيه في الإساءة لشخص والي العاصمة، عبد القادر زوخ، والترويج لإشاعات بتورطه في قضية حجز الكمية الهائلة من “الكوكايين” بوهران، وذلك بعد أن تمكنت فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية بأمن العاصمة من تحديد هوية صاحب صفحة “الفايسبوك” التي تم استغلالها للإساءة لشخص الوالي.

وقررت العدالة الضرب بيد من حديد بعد التجاوزات العديد والإشاعات التي رافقت قضية “كوكايين” المحجور بوهران، حيث تم إيداع المشتبه فيه الحبس، أمس مساءً، بعد تمكن فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية بأمن ولاية العاصمة من تحديد هويته، حيث وجهت له تهمة القذف وإهانة هيئة نظامية.

وقد ألقي القبض على المشتبه فيه “ف.س”، حسب مصدر مطلع لـ”النهار”، في ولاية البليدة بأمر من كيل الجمهورية لمحكمة سيدي امحمد، حيث تبين بأن المعني مفصول من إحدى الأجهزة الأمنية ومسبوق قضائيا، كما أنه غادر السجن مباشرة بعد عيد الفطر المبارك.

وكان والي العاصمة، عبد القادر زوخ، قد عبّر عن استيائه من الإشاعات التي تم تداولها بشأن إقحام اسمه في قضية “الكوكايين”، حيث عّبر عن ذلك صراحة في بيان لولاية الجزائر، نفت نفيا قاطعا ما يتم تداوله، حيث باشرت مصالح الأمن تحرياتها حول مصدر هذه الإشاعات، التي أضرت بالرجل الأول على رأس ولاية الجزائر، وتمكنت من الكشف عن هوية صاحب الصفحة التي روجت للإشاعة عبر “الفايسبوك” والقبض عليه وتقديمه للعدالة.