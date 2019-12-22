 توقيف مروج الأقراص المهلوسة وضبط 745 قرص في الشلف

أوقفت فرقة مكافحة المخدرات بأمن ولاية الشلف، شخص يبلغ من العمر 42 سنة، متلبس بترويج المؤثرات العقلية على مستوى أحياء مدينة الشلف.

ذلك بعد استغلال لمعلومات وردت الى ذات الفرقة، تفيد بوجود شخص بحوزته الاقراص مهلوسة بصدد بيعها و ترويجها.

وبعد ترصد له تم توقيفه بمحطة نقل المسافرين بوسط المدينة، بعد إجراء عملية التلمس والتفتيش له ضُبط بحوزته على 29 قرص مهلوس.

وبعد اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة و مواصلة للتحريات، ضُبطت كمية أخرى من الأقراص المهلوسة من مختلف العلامات.

حيث قدرت بـ716 قرص كانت مخبأة في إحدى الأماكن التي كانت تستعمل من قبل المشتبه فيه في تخزينها.

كما تم ضبط قطع من المخدرات مهيأة للبيع و الإستهلاك، وعدة وصفات طبية كان يستغلها المشتبه فيه للحصول

على هذا النوع من الدواء، بعد إستكمال الملف الجزائي أحيل على محكمة الشلف.