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توقيف مروج الحبوب المهلوسة بمستغانم

أخبار الجزائر
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توقيف مروج الحبوب المهلوسة بمستغانم صورة من الأرشيف
بقلم م. فيصل

تمكنت الشرطة القضائية لأمن ولاية مستغانم من  توقيف مروج الحبوب المهلوسة في حالة تلبس مع حجز 247 قرصا.

وأوضح ذات المصدر، أن العملية جاءت عقب معلومات مفادها أن أحد الأشخاص يقوم بترويج المؤثرات العقلية بحي السلام شرق مستغانم.

وأسفرت التحريات التي باشرتها ذات المصالح بالقبض المشتبه فيه في حالة تلبس في الحي المذكوروضبط  بحوزته 30 قرصا معدة للترويج.

كما قامت الشرطة بتفتيش منزل الموقوف والبالغ من العمر 26 سنة، تم العثور على 217 قرصا مهلوسا آخرا.

وتم تقديم الموقوف أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم .


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