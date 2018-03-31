توقيف مروج المؤثرات العقلية في معسكر

تمكن عناصر فرقة مكافحة المخدرات للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لمعسكر أمس الجمعة من وضع حد لنشاط مروج للمؤثرات العقلية،

وحجز 277 قرص مهلوس، حسبما علم اليوم السبت لدى خلية الإعلام للأمن الولائي.

وتمت العملية إثر استغلال لمعلومات حول نشاط المشتبه فيه في ترويج المؤثرات العقلية بوسط مدينة معسكر،

ليتم الترصد له وتوقيفه متلبسا بحيازة قطعة من المخدرات وتسعة أقراص مهلوسة.

وحجز عناصر فرقة مكافحة المخدرات بمسكن المشتبه فيه 268 قرص مهلوس.

وتم تقديمه أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة معسكر التي أمرت بوضعه رهن الحبس.