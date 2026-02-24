توقيف مروج المؤثرات العقلية وحجز 1470 قرص في الطارف

تمكنت مصالح أمن دائرة البسباس بأمن ولاية الطارف، بحر الأسبوع المنصرم من الإطاحة بشخص ينشط في الاتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية.

التحريات المنجزة من طرف محققي المصلحة مكنت من توقيف المعني و تحت إشراف السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الذرعان اسفرت عن مع ضبط على مستوى مسكنه 1470 كبسولة مؤثرات عقلية من نوع بريغابلين300ملغ.

وتم تقديم المشتبه فيه، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الذرعان (الطارف). عن قضية حيازة وتخزين مؤثرات عقلية بطريقة غير مشروعة لغرض البيع.