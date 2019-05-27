توقيف مروج المخدرات بقالمة

تمكنت قوات الشرطة القضائية بقالمة، من توقيف المشتبه فيه البالغ من العمر 55 سنة في قضية ترويج المخدرات.

القبض على المشتبه فيه جاء اثر معلومات مؤكدة مفادها قيام أحد الاشخاص بترويج المخدرات( كيف معالج)، على مستوى حي بن شغيب بقالمة.

بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنه، تّم توقيف المعني بالأمر، حيث تّم العثور بحوزته على كمية من المخدرات،

على شكل قطعتين مهيأة للبيع يقدر وزنها الاجمالي بـ 1.01غ وشفرة تقطيع يستعملها في تقطيع المخدرات وسكين من الحجم الكبير .

بالاضافة إلى مبلغ مالي من عائدات الترويج بالمخدرات.

حيث تم تقديمه المعني أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قالمة، أين أحال القضية الى قاضي المثول الفوري .

أين أصدر في حقه حكم بسنتين حبس نافذة وغرامة مالية نافذة.