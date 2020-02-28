توقيف مروج بحوزته 100 قرص اكستازي بسان بيار في وهران

تمكنت عناصر من الأمن الحضري 17 بوهران، من الإطاحة بمروج مؤثرات عقلية ضبط بحوزته 100 قرص مهلوس من نوع إكستازي.

المروج البالغ من العمر 34 سنة تم الايقاع به استغلالا لمعلومات واردة تفيد بنشاطه في ترويج هذه المهلوسات على مستوى حي سانبيار.

فببعد الترصد لتحركات المشتبه فيه، بعد خطة محكمة التنفيذ تم توقيفه بحي بلاطو، وبعد استصدار اذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بوهران بتفتيش مسكنه تم حجز كمية من المؤثرات العقلية.

وتمثلت المحجوزات في كيسين يحتوي كل منهما على 50 قرص مهلوس من نوع اكستازي ليتم اقتياده إلى مقر الأمن لاستكمال التحقيقات معه قبل تحرير إجراء قضائي ضده سيحال بموجبه أمام العدالة.