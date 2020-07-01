توقيف مروج للمؤثرات العقلية في معسكر

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة المحمدية بمعسكر، في إطار محاربة جرائم تجارة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية من وضع حد لنشاط مروج يبلغ من العمر 19 سنة وحجز كمية من هذه السموم تمثلت في 30 قرص مهلوس و سلاح أبيض محظور ،خلال دوريات أمنية لعناصر الفرقة بحثا عن المشتبه فيه للإشتباه في تورطه في قضية سرقة مطروحة على مستوى الفرقة.

و تمكنت خلاله عناصر الشرطة من توقيفه في حالة تلبس بحيازة 30 قرص مهلوس من نوع “كيتيل” وسلاح أبيض محظور ، ليتم إنجاز إجراء قضائي في حقه وقدم أمام العدالة لمحاكمته.