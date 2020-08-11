توقيف مروج للمخدرات وحجز 1 كلغ من القنب الهندي ببوزريعة

تمكنت مصالح أمن ولاية العاصمة من توقيف مروّج للمخدّرات وحجز 1كلغ من القنب الهندي و3344 قرص مؤثّر عقلي ببوزريعة.

أوقفت عناصر فرقة الشرطة القضائية التابعة لأمن المقاطعة الإدارية بوزريعة، شخصا مشتبها فيه بعد أن استقت معلومة مؤكدة حوله، مفادها قيامه بترويج المخدّرات من نوع “القنب الهندي”.

الإضافة إلى حجز مؤثّرات العقلية على مستوى قطاع الاختصاص.

توقيف هذا الأخير الذي كان على متن سيارة سياحية، كان استنادا لخطّة ميدانية محكمة وعملية ترصّد واسعة.

حيث تمكّنت عناصر الفرقة من حجز كميّة معتبرة من المخدّرات والمؤثّرات العقلية داخل سيارة المشتبه فيه تمثّلت في 3344 قرص مؤثّر عقلي.

وقامت ذات المصالح بتفتيش منزل المشتبه فيه وفقا لإذن نيابي صادر عن وكيل الجمهورية المختص إقليميا.

وتمّ ضبط وحجز واحد 1 كلغ من القنب الهندي، 10 أقراص مؤثّر عقلي، مبالغ مالية مختلفة تمثّلت في 25000 دينار جزائري، و1500 أورو و 700 درهم.

بالإضافة إلى ميزان إلكتروني صغير الحجم كان يستخدم في وزن المخدّرات.

بعد استكمال الإجراءات القانونية في حق المشتبه فيه، تمّ تقديمه أمام الجهات القضائية المختصّة للنظر في ملفّه.