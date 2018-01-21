توقيف مروج متلبسا بحيازة حوالي كيلوغرامين كيف معالج بوهران

نجحت مصالح الأمن وهران من توقيف مروج مخدرات كانت ينشط على مستوى حي الحمري بالولاية تم ضبط بحوزته حوالي كيلوغرامي كيف معالج.

العملية التي نفذتها مصالح الأمن تمت استغلالا لمعلومات تفيد بتحركات مشبوهة للمروج على مستوى الحي حيث وبعد إعداد خطة محكمة التنفيذ تم الإطاحة به متلبسا بحيازة 1 كلغ وأكثر من 300 غ من الكيف المعالج حيث تم اقتياد المروج إلى مقر الأمن لاستكمال التحقيق معه.

كما تمكنت عناصر من فرقة مكافحة المخدرات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بوهران من تفكيك عصابة إجرامية تتكون من شخصين يبلغان من العمر 30 سنة و38 سنة مسبوقين قضائيا بناءً على تحريات معمقة قامت بها المصلحة حول نشاط المتورط على مستوى إقليم الاختصاص مفادها وجود شبكة إجرامية بصدد إبرام صفقة لبيع المؤثرات العقلية، أين تم وضع خطة محكمة التنفيذ.

أفضت إلى توقيف المتورطين في حالة تلبس بعد إخضاعهما لعملية تلمس جسدي حجز بحوزتهما على 599 قرصا مهلوسا من نوع ريفوتريل، قطعة صغيرة من الكيف المعالج ومبلغ مالي من عائدات الترويج تقدر بمليون سنتيم.