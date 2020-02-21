توقيف مروج متلبسا بحيازة 100 حبة اكستازي بوهران

تمكنت عناصر من الأمن الحضري الرابع بوهران، من الإيقاع بتورط في ترويج والمتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية من نوع إكستازي.

استغلالا لمعلومات واردة إلى ذات المصالح تفيد بأن الموقوف البالغ من العمر 20 سنة يقوم بترويج هذه السموم على مستوى حي المقري الذي يقطن به.

وبعد عمليات مراقبة وترصد تحركاته ونشاطه تم وضع خطة محكمة التنفيذ أفضت إلى إلقاء القبض عليه وبعد أخذ إذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران بتفتيش مسكنه.

تم ضبط بداخله كمية من المهلوسات قدرت بـ 100 قرص مهلوس من نوع إكستازي ليتم تحرير إجراء قضائي ضد المتورط سيحال بموجبه أمام العدالة.

كما تمكنت كل من مصالح الشرطة بالأمن الحضري 01 وكذا الأمن الحضري 24 من توقيف 3 مروجي مخدرات في عمليتين متفرقتين تتراوح أعمارهم ما بين 25 و34 سنة.

بعد مراقبة وترصد نشاطهم حيث بعد استكمال الإجراءات القانونية وتفتيش مساكنهم أسفرت عن حجز 13 عودا من الكيف مهيأة للبيع و17 قرصا مهلوسا من نوع “ليريكا”

و”ريفوتريل” إلى جانب مبلغ مالي من عائدات الترويج حيث تم تحرير إجراء قضائي ضدهم سيحالون بموجبه أمام العدالة.