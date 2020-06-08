توقيف مروج مخدرات في معسكر

تمكنت عناصر فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية معسكر ، من توقيف مروج للمخدرات يبلغ من العمر 40 سنة وحجز صفيحة من الكيف المعالج فاق وزنها 100 غرام ومبلغ مالي ، خلال عملية مداهمة بمدينة سيق إثر استغلال معلومات حول نشاط المشتبه فيه في ترويج هذه السموم وعرضها للبيع انطلاقا من مقر إقامته بحي الحدائق بمدينة سيق ، ليتم تنفيذ عملية ترصد محكمة مكنت من ضبطه متلبسا بحيازة صفيحة من الكيف المعالج بوزن 100,5 غرام ومبلغ مالي من عائدات عملية الترويج ، حول إثرها إلى مقر الفرقة، أين أنجز ضده إجراء قضائي وقدم أمام العدالة التي أمرت بوضعه رهن الحبس.