توقيف مروج مخدرات وشريكته وحجز أكثر من 4 آلاف قرص مهلوس بالبليدة

حجزت فرقة مكافحة المخدرات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية البليدة، من حجز كمية كبيرة من الأقراص المهلوسة وتوقيف المتهم الرئيسي وشريكه.

وقامت ذات المصالح بعملية نوعية تتعلق بتخزين وبيع المؤثرات العقلية، وبعد الحصول على إذن بالتفتيش من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة البليدة، تم إيقاف المشتبه فيه و شريكته في حالة تلبس على مستوى مسكنه العائلي.

وأسفرت ذات العملية عن ضبط كمية معتبرة من المؤثرات العقلية قدرت في الإجمال بـ 4090 كبسولة، بالاضافة إلى ضبط مبلغ مالي معتبر من عائدات بيع السموم قدرت بـ 183000دج.

وتم تقديم الموقوفان أمام العدالة، وتم ايداعهما الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالبليدة.