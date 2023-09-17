توقيف مروج مخدرات وصديقته متلبسين بحيازة “الصاروخ” و”الكوكايين” في العاصمة

تمكنت مصالح الامن بالعاصمة من توقيف شخصين متلبسين بحيازة المخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية، ينشطان في اطار جماعة اجرامية مختصة في ترويج الأقراص المهلوسة.

ومكنت العملية التي انطلقت بناء لمعلومات مؤكدة وردت مصالح الامن عن وجود أحد الأشخاص يقوم بعرض المخدرات على الغير، من حجز كمية من مادة ” كوكايين” مقدر وزنها ب31غ بالاضافة الى 20 كبسولة من نوع “بريجابالين” وهذا في أعقاب مداهمة لقبو العمارة.

كما مكنت العملية أيضا من توقيف المشتبه فبه ” ع.ا” وشريكه صديقته. ومواصلة للتحريات تم مداهمة منزل المتهم. أين تم حجز مبلغ مالي مقدر بـ300 مليون من عائدات ترويج المنوعات.

ومثل المتهمين أمام الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء العاصمة اليوم الأحد، بعد عودة تجنيح التهم الموجهة للمتهمين. اللذين كانا متابعين بجناية المتاجرة بالمخدرات وتم ادانتهما ب7 سنوات حبسا نافذا.

وقرر المجلس تأجيل جلسة المحاكمة الى تاريخ 15 أكتوبر المقبل بطلب من هيئة الدفاع.