توقيف مروج مخدرات وضبط كمية من الكيف المعالج بالشلف

تمكن عناصر الشرطة بالأمن الحضري الأول لأمن الشلف، من توقيف شخص، يقوم بترويج المخدرات وسط المدينة، حسب بيان لذات المصالح.

وأوضح البيان، أنه بعد الإستغلال الجيد لمعلومات من قبل عناصر الشرطة تم القيام بالتحريات مع إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

أين أسفرت نتيجتها في ظرف وجيز من توقيف المشتبه فيه مع ضبط بحوزته كمية من المخدرات حوالي 11غرام “كيف معالج”.

ليتم تحويله على إثرها لإستكمال الملف الجزائي في حقه عن قضية حيازة المخدرات بغرض العرض على الغير بطريقة غير مشروعة.

بعدها أحيل المتورط البالغ من العمر 25 سنة بموجبه أمام محكمة الشلف، استنادا لنفس المصدر.