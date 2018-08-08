توقيف مروج وبحوزته أزيد من 1400 قرص مهلوس في خنشلة

أوقفت فرقة الشرطة القضائية بأمن خنشلة شخص بتهمة حيازة وبيع القنب الهندي ومؤثرات عقلية وحجز 1412 قرص مهلوس.

وحسب ذات الهيئة فإن القضية تعود لبداية شهر أوت إثر معلومات تفيد أن شخصا يقوم بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بمقر إقامته.

وأسفرت التحريات عن توقيف شخص في الثلاثينات من العمر ينحدر من خنشلة مقيم بحي عمارات الوزن الثقيل.

حيث تم العثور بداخل منزل المشتبه فيه على كمية من المؤثرات العقلية تقدر بـ 1412 قرص مهلوس من مختلف الأنواع.

كما تم ضبط صفيحتين من الكيف المعالج بوزن إجمالي ب197غرام ومبلغ مالي يقدر بـ 153مليون سنتيم من عائدات الترويج

وقد تم تقديم المشتبه فيه للجهات القضائية المختصة إقليميا.