توقيف مروّجين اثنين وبحوزتها “زطلة” و230 قرص مهلوس

أوقفت مصالح العاصمة، مؤخرا مشتبه فيهما اثنين، متلبّسين بحيازة المخدرات بغرض المتاجرة فيها بعدد من الأحياء.

حيث مكّنت العملية من حجز 270 غرام من القنب الهندي،و230 قرص مهلوس وثلاث هواتف نقالة، ومبلغ 6ملايين و350 ألف دينار.

وتمت العملية الأولى بأمن المقاطعة الإدارية لسيدي امحمد، حيث لفت انتباه عناصر الشرطة بإحدى الحواجز الأمنية.

شخص مشبوه كان على متن سيارة، عند التقرّب منه، لاذ بالفرار متخلّصا من كيس بلاستيكي.

وبعد ملاحقته وتوقيفه، تمّ استرجاع الكيس البلاستيكي، عثر بداخله 3 صفائح من المخدرات من القنب الهندي بوزن 270 غرام.

في حيت جرت عملية التوقيف الثانية على يد مصالح أمن بئر مراد رايس، حيث وردت لمصالحهم معلومة أولية.

مفادها قيام أحد الأشخاص بترويج الاقراص المهلوسة بمختلف أنواعها، كما أنه يحوز على كميّة منها بمقر اقامته.

بعد عملية ترصّد محكمة، تمّ توقيف المشتبه فيه على مقربة من مقر سكنه، أسفرت عملية تفتيشه .

عن ضبط قرص مهلوس و ثلاثة هواتف نقالة، وبعد تفتيش منزله عثر على 230 قرص مهلوس ومبلغ مالي قدره 6 ملايين و350 ألف دينار.

و تعدّ من عائدات المتاجرة في الأقراص المهلوسة.

وتم توقيف الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة،لإنجاز ملف قضائي ضدهم، قبل إحالتهم على العدالة.