توقيف مروّجين وحجز 4 آلاف قرص صاروخ بوهران

تمكنت عناصر من الأمن الحضري بوهران من تفكيك جمعية أشرار مختصة في في المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية في الوسط الحضري تورط شخصين.

العملية تمت إستغلالا لمعلومات تفيد بتورط المشتبه فيهما في نقل والمتاجرة بهذه السموم. بإستخدام مركبات قصد ترويجها وسط فئة الشباب على مستوى قطاع الاختصاص.

بعد رصد لنشاطهما المشبوه واستصدار إذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن بالتفتيش. أسفرت العملية عن توقيف المشتبه فيهما مع حجز 4000 قرص مهلوس من نوع بريقابلين 300ملغ. مبلغ يفوق 31 مليون سنتيم من عائدات الترويج ومركبتين.