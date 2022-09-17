توقيف مروّجي مخدرات وحجز 5 كيلوغرامات من “الكوكايين” في البليدة!

تمكن أعوان الفرقة المتنقلة التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك في البليدة، بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي، من حجز 5 كلغ من “الكوكايين” تم ضبطها مخبأة بإحكام على متن تجاويف سيارة نفعية، مع توقيف المخالفين وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.

العملية نفذتها مصالح الجمارك بالتنسيق مع الجيش

وجاءت العملية بناءً على معلومات وردت إلى ذات المصلحة، مفادها وجود شبكة إجرامية منظمة تحاول تمرير كمية معتبرة من المخدرات من نوع “الكوكايين” لإغراق ولايات الوسط بالسموم.

وبناءً على المعلومة وبعد التأكد من صحتها، تم وضع حواجز أمنية مشتركة لمصالح الجمارك مع أفراد الجيش الوطني الشعبي، ليتم توقيف اثنين من “بارونات” المخدرات، وضبط بحوزتهما 5 كلغ من “الكوكايين”، ليتم تحويل المشتبه فيهما إلى المصلحة لمواصلة التحقيقات.

هذا وتكرس مصالح الأمن تجند أعوانها التام في سبيل المساهمة في مكافحة التهريب بشتى أشكاله، لا سيما تهريب المخدرات، حفاظا على صحة وسلامة المواطن.