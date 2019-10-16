توقيف مروّج الأقراص المهلوسة بشبيطة مختار في الطارف

أخبار الجزائر
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توقيف مروّج الأقراص المهلوسة بشبيطة مختار في الطارف
بقلم محمد بن كموخ

تمكن عناصر الأمن الحضري شبيطة مختار من توقيف احد المجرمين المختصين في بيع وترويج المهلوسات.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن المعني في العقد الثالث من العمر ينحدر من ولاية عنابة.

وأضاف البيان، أن مصالح الشرطة عثرت بحوزته على 06 أمشاط من المؤثرات العقلية بإجمالي 63 قرصا، ومجموعة من قطع المخدرات.

وتعود وقائع القضية إلى تتبع وترصد لأحد المشبوهين ببلدية شبيطة مختار، المعروف بترويجه للمواد المخدرة بذات المدينة.

وأوقفت مصالح الأمن المعني بعد نصب كمين محكم بالقرب من مقر سكناه حيث ضبط متلبسا بحوزته كمية من المخدرات.

وانجز ضده ملف قضائي عن قضية حيازة مؤثرات عقلية و مواد مخدرة لغرض البيع بطريقة غير مشروعة، قدم بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة الذرعان، وصدر في حقه أمر ايداع.


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