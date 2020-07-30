توقيف مروّج الخمور وحجز 1368 قارورة بالشلف

تمكنت اليوم عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية على مستوى بأمن ولاية الشلف من حجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية قدرت بـ 1368 وحدة من مختلف الأحجام و العلامات في طريقها للترويج والبيع بدون رخصة.

عملية التوقيف والحجز جاءت حسب مصادر النهار أولاين على إثر معلومات مفادها قيام أحد الأشخاص ببيع و ترويج الخمور على مستوى مدينة الشلف و بعد الترصد والمتابعة أسفرت العملية عن توقيف المشتبه فيه و يبلغ من العمر 29 سنة بالمكان الذي كان يتخذه مخبأ لتخزين بضاعته أين تم حجز كمية معتبرة من الخمور والمقدرة بـ 1368 وحدة من مختلف العلامات و الأحجام.

حدث هذا في وقت تم فيه إنجاز الملف القضائي للشخص الموقوف وإحالته على نيابة محكمة الشلف.