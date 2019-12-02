توقيف مروّج المؤثرات العقلية ببشار

تمكنت فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بشـار، من توقيف مشتبه فيه.

وحسب بيان لمصالح الأمن، فإن قرار التوقيف يأتي بعد قضية ترويج المؤثرات العقلية في أوساط الشباب وحجز كمية معتبرة منها.

العملية جاءت على إثر استغلال معلومات مؤكدة تفيد بوجود مشتبه فيه على متن دراجة نارية بحوزته كمية من المؤثرات العقلية.

لغرض ترويجها في أوساط الشباب، وتم إعداد خطة محكمة مكنت من رصد المشتبه فيه وتوقيفه على متن دراجة نارية.

وبعد تفتيش الحقيبة التي كانت بحوزته، ضُبِط بداخلها كمية من المؤثرات العقلة قدرت بـ:460 قرصا من نوع بريقابالين 150 ملغ.

وأضاف البيان، أنه تم حجز المؤثرات العقلية واقتياد المشتبه فيه إلى مقر الفرقة للتحري معه بشأن القضية.

بعد استيفاء إجراءات التحري وبموجب ملف إجراء قضائي: حيازة المؤثرات العقلية لغرض الترويج، تم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية بمحكمة بشار.