توقيف مروّج مخدرات بحوزته 190 قرص مهلوس بمدينة تيارت

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن ولاية تيارت، من توقيف شخص يتاجر بالمخدرات.

وافاد بيان لذات المصالح، أن الأمر يتعلق بالمدعو(ب،خ 24 سنة) ،عن قضية حيازة المؤثرات العقلية بصفة غير شرعية لغرض البيع.

وعلى إثر معلومات مؤكدة وردت إلى ذات المصالح مفادها قيام أحد الأشخاص بترويج الأقراص المهلوسة في الوسط الشبابي بمدينة تيارت تم توقيف المشتبه فيه وبعد إخضاعه لعملية التلمس الجسدي ضبط بحوزته 190 قرص مهلوس من نوع بريقابالين ،و مبلغ مالي قدره 11000 دج يعتبر من عائدات البيع.

وبعد إتمام الإجراءات القانونية قدم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت أين أحال ملف القضية على إجراءات المثول الفوري ، حيث صدر في حقه أمر إيداع الحبس.