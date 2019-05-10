توقيف مروّج مخدرات في حالة تلبس بسطيف

أوقفت عناصر الأمن الحضري الخامس لأمن ولاية سطيف، أحد أخطر مروّج المخدرات والمؤثرات العقلية وسط المدينة.

وحسبما أفاد به بيان لذات المصالح، فإنه تم توقيف المتورط في حالة تلبس وهو بصدد ترويج بعض الأقراص المهلوسة.

واستنادا لنفس المصدر، وبعد التحقيق مع المشتبه به تم استصدار إذن تفتيش مسكنه، حيث عُثر على كمية هامة من المؤثرات العقلية قدرت بـ701 قرصا.

المروج رفقة 4 من زبائنه قدموا الجهات القضائية المختصة بتهمة ترويج المخدرات ومخالفة الأحكام المتعلقة ببيع المواد الصيدلانية

بالتجزئة بصفة غير شرعية.