توقيف مروّج وحجز أزيد من 500 غ من المخدرات في تندوف

أحبط أمن تندوف محاولة ترويج كمية من المخدرات كانت موجهة للاستهلاك غيرالمشروع، وقدر وزنها بـ502 غ من مادة الكيف.

وحسب ذات المصدر فإن العملية إثر معلومات مفادها قيام احد الأشخاص بترويج المخدرات بأحد المحلات التجارية.

أين قامت الشرطة توقيف المشتبه فيه الذي ضبط بحوزته على 17 قطعة صغيرة من المخدرات قدر وزنها بـ 32 غ من مادة الكيف المعالج.

كما تم ضبط 05 صفائح أخرى تقدر بـ470 غ من نفس المادة .

بالإضافة إلى سلاح ابيض عليه أثار تقطيع المخدرات ومبلغ مالي من عائدات بيع هذه السموم .

بعد إستكمال جميع إجراءات التحقيق الأولي تم تقديم المشتبه فيه أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة تندوف .

وقد تم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تندوف .