توقيف مروّج  وحجز 370 قارورة خمر في معسكر

تمكنت شرطة سيق بمعسكر من وضع حد لنشاط مروج للمشروبات الكحولية بدون رخصة و حجز 370 وحدة.

وحسب ذات المصدر فقد تم توقيف المروج البالغ من العمر 21 سنة وحجز 370 وحدة خلال عمليتي مداهمة منفصلتين ضد المشتبه فيه.

أين مكنت العملية الاولى حجز 204 قارورة خمر بمنزل المشتبه فيه الذي حويل كمية من الخمور لمسكنه العائلي لتخزينها وإعادة ترويجها.

بينما لاذ المشتبه فيه من الفرار.

في حين أسفرت عملية المداهمة الثانية من توقيف المشتبه فيه حجز 166 وحدة أخرى إثر عملية تفتيش لمسكن المشتبه فيه.

وتم تقديم المشتبه فيه أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة سيق أين صدر قرار بوضعه رهن الحبس.