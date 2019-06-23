توقيف مروّج و ضبط قرابة كيلو “كيف” واسترجاع 100 مليون سنتيم بالعطاف في عين الدفلى

نجحت مصالح أمن دائرة العطاف، بعين الدفلى، من حجز قرابة 1 كلغ من المخدرات ومبلغ مالي فاق 100 مليون سنتيم.

إلى جانب توقيف شخص في عقده الثالث من العمر، حسبما أورد به بيان لمصالح أمن الولاية.

وأشار ذات المصدر، إلى أنّ العملية جاءت بعد تحركات للشرطة، إثر استغلال معلومات تتعلق بالنشاط الإجرامي لهذا الشخص الذي اتخذ مقر إقامته مكان لتخزين سمومه.

لتفضي التّحريات المعمقة، وفقا لذات البيان، إلى تحديد هوية و مكان تواجد المعني وتوقيفه اثر عملية ترصد لتحركاته.

وبعد إخضاع مسكنه لعملية التفتيش وفقا للإجراءات القانونية بالتنسيق مع النيابة، تم ضبط كمية من المخدرات قدرت بـ 944 غرام بإحدى الغرف.

إضافة إلى قاطع كيتور، أكياس بلاستيكية، أحزمة مطاطية، 100 ولاعة سجائر، وكذا مبلغ مالي فاق 100 مليون سنتيم مشبوهة المصدر.

وفي سياق التحريات الموسعة، تمكن المحققون من تحديد هوية شريكه، إذ تبقى الأبحاث جارية لتوقيفه، يضيف المصدر.

وفور انتهاء إجراءات التحقيق اللازمة في مثل هكذا قضايا، تم تقديم الشخص الموقوف أمام مصالح العدالة بالعطاف، التي خصته بالإيداع رهن الحبس المؤقت.