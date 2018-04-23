توقيف مزدوج الجنسية حاول تهريب أجهزة “تازار” بمطار بجاية

تمكّنت عناصر فرقة شرطة الحدود الجوية بمطار عبان رمضان ببجاية، من ضبط وحجز أربعة أجهزة شل كهربائية محظورة.

هذه العملية جاءت بعد تفتيش أمتعة أحد المسافرين القادم من شارلوروا البلجيكية، ويتعلق الأمر بالمدعو ش ح، 57 سنة.

مزدوج الجنسية (جزائرية – بلجيكية)، وذلك بعد تمرير أمتعته على جهاز السكانير ضبط بداخلها على 04 أجهزة شل كهربائية تحمل علامة POLICE،

المعني صرح بأن الأجهزة المضبوطة بحقيبته ملك له وقد أشتراها من أحد المحلات التجارية ببلجيكا،

وعليه تم وتم تحويل الموقوف إلى السلطات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.