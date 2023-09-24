توقيف مزور ملفات “الفيزا” بتلمسان

تمكن أفراد الشرطة القضائية بأمن ولاية تلمسان، من توقيف شخص تورط في قضية التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية ومحررات مصرفية أوقع في شراكه عدة ضحايا.

هذا الأخير كان يقوم بتزوير ملفات طلبات الحصول على تأشيرات السفر إلى دول أوروبية بتواطؤ مع شركائه.

ليتمكن المحققون من حجز داخل محله التجاري أجهزة إعلام ألي ، بطاقات تعريف وطنية ، سجلات تجارية ،شهادات عمل، شهادات كشف المداخيل ووثائق أخرى كانت بحوزة.

الفاعل الرئيسي. وبعد إستكمال جميع الإجراءات بالتنسيق مع النيابة المختصة تم تقديمه رفقة شركائه أمام الجهات القضائية.