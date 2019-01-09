توقيف مساعد “تروبيكو” ثاني أكبر منظم رحلات للحرڨة بعين الترك في وهران

تمكنت عناصر الدرك الوطني لعين الترك بوهران من الإطاحة بثاني أكبر منظم رحلات إبحار سري كان ينشط رفقة المدعو “تروبيكو” الذي تم الاطاحة به مؤخرا من طرف أمن وهران.

وكان مبحوث عنه من مختلف الأجهزة الأمنية بعد تورطه في العديد من عمليات الإبحار السري عبر رحلات من نوع الـ VIP يستعمل خلالها قوارب نصف صلبة مجهزة بمحركات ذات قوة 150 حصانا.

العملية النوعية التي تدخل في إطار مجهودات قيادة المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران تمت إستغلالا لمعلومات إشتغلت عليها ذات العناصر خلال اعترافات حراقة تم توقيفهم في إطار مجهودات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر.

حيث وبعد تحقيقات واسعة من خلال وضع خطة محكمة التنفيذ تم تحديد مكان منظم رحلات الحرقة المدعو “ح.هـ” شريك ومساعد المدعو “تروبيكو” أين تم إلقاء القبض عليه بوسط مدينة عين الترك واقتياده إلى وقر الدرك لاستكمال التحقيقات معه قبل تقديمهم أمام الجهات القضائية للبث في قضيته.

علما وللإشارة أن ذات عناصر الدرك التابعين للفرقة الإقليمية لعين الترك كانوا قبل 3 أيام قد فككوا شبكة إجرامية مختصة في تنظيم رحلات الإبحار السري تكون من 4 أشخاص خلال دورية لهم مدعمين بأفراد فصيلة الأمن والتدخل بشاطئ بوسفر.

أين تم توقيف 7 حراقة كانوا بصدد التحضير للهجرة الغير الشرعية عن طريق البحر من بينهم منظمين ومساعدين مع حجز قارب نزهة وعتاد مستعمل في رحلات الموت.