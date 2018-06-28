توقيف مسافر بحوزته أكثر من الفي قرص مهلوس بميناء مستغانم

تمكنت شرطة الحدود بميناء مستغانم اليوم الخميس من توقيف مسافرأخر بحوزته أكثر من الفي قرص مهلوس.

وحسب مصادرلـ النهارفإن العملية تمت من طرف فرقة فحص المسافرين التابعة للجمارك خلال الرحلة البحرية القادمة من ميناء فالنسيا الإسباني.

حيث تم العثور على الكمية المذكورة مخبأة بأحكام داخل الرقم التسلسلي لمركبته التي تحمل ترقيم أجنبي، وتوقيف جزائري مغترب بفرنسا 49 سنة.

حيث تم تقديمه أمام وكيل الجمهورية .

لتكون ثاني عملية مسجلة في نفس اليوم واحدة من قبل الجمارك والأخرى من شرطة الحدود.

ولدى مسافرين قادمين من مدينة فالنسيا الإسبانية نحو المحطة البحرية لنقل المسافرين بمستغانم.