توقيف مسافر بحوزته 1918 قرص مهلوس في مطار عبان رمضان ببجاية

أوقفت فرقة شرطة الحدود الجوية بمطار عبان رمضان، في بجاية، مسافر بحوزته كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة.

وجاءت العملية،بعد قدوم أحد المسافرين من باريسـإلى مطار بجاية،وبعد إخضاع،أمتعته المدفوعة والمؤشر عليها،من طرف شرطة السكانير،ظبط بداخلها،كمية من الأدوية المهلوسة.

وقدرت كمية المهلوسات، 1918 قرص من مختلف الأنواع، ويتعلق الأمر بالمدعو “ع.ح”، البالغ من العمر 49 سنة وهو مزودج”جزائرية-فرنسية”.

وأنجز ملف جزائي ضد المعني بالأمر وتم تحويله إلى السلطات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.