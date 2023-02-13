توقيف مسافر بمطار هواري بومدين متلبسا بتهريب 6000 أورو الى دبي

أوقفت مصالح الجمارك بمطار هواري بومدين تاجر متلبسا بحيازة 6000 أورو بطريقة غير شرعية، وهو بصدد السفر إلى دبي.

كما عثرت عون الجمارك خلال تفتيشها لامتعة المسافر على 3000 أورو في جيبه. أما باقي المبلغ فتم العثور عليه مخبأ بإحكام في حقيبته ،فتم حجز المبالغ المالية مع تحويل المعني الى جهات التحقيق.

ولدى مثول المتهم الموقوف أمام هيئة محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الإثنين، للمحاكمة. وفقا لاجراءات المثول الفوري، بتهمة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. اعترف بحيازته المبلغ المالي محل الجريمة، لأجل صرفه في دولة الامارات. بحكم اشتغاله في مجال التجارة، مقدما وثيقة بنكية تتمثل في السند البنكي. ليثبت أن المبلغ المالي مصرح به أمام البنك.

غير أن رئيس الجلسة وبعد تفقد الوثيقة تساءل عن سبب عن عدم اظهارها أمام العون. التي عثرت على المبلغ، باعتبار أن القاضي مقيد بمحضر الجمارك الذي لا يمكن الطعن فيه الا بالتزوير.

كما التمس المتهم من هيئة المحكمة، إعادة المبلغ المالي محل الحجز، لكونه ليس ملكه. عوض اطلاق سراحه، وبدا غير مبال بالعقوبة التي تنتظره. باعتبار أن المشرع الجزائري يعاقب على مثل هذه الجرائم من سنة إلى سنتين حبسا نافذا مع تسليط غرامة مالية ضعف المخالفة.

وأمام ما ورد من معطيات التمست وكيل الجمهورية تسليط عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة ضعف مبلغ المخالفة. ليحيل القاضي القضية للمداولة للنطق بالحكم لاحقا.