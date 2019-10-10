توقيف مسافر قادم من تونس بحوزته 5800 قرص مهلوس “صاروخ” بتبسة

أوقفت مصالح الجمارك بالمعبر الحدودي محمود قنز، بمنطقة رأس العيون شمال تبسة، مسافرا كان بصدد إتمام اجراءات الدخول إلى الجزائر قادما من تونس.

وتبين بعد اجراء عملية التفتيش القانونية لهذا المسافر، أن بحوزته كمية من المؤثرات العقلية.

وقدرت كمية المؤثرات، بأكثر من 5800 قرص، تشتهر وسط المدمنين ومعتادي الإجرام بإسم “الصاروخ”.

الكمية المحجوزة كانت مخبأة بإحكام وبطريقة مموهة، داخل تجاويف لوحة القيادة.

ومباشرة فور اكتشاف المحجوزات المحظورة، تم توقيف المشتبه به وإنجاز ملف حجز.

وذلك في انتظار إتمام الإجراءات القانونية، المتعلقة بالشق الجزائي والتقديم أمام وكيل الجمهورية من طرف مصالح الشرطة.