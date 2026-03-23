توقيف مسافر متلبسا بتهريب 5500 أورو عبر مطار هواري بومدين

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء اليوم الإثنين توقيع عقوبة عامين حبساً نافذاً وغرامة مالية ضعف المخالفة المرتكبة مع المصادرة في حق المتهم المدعو (ن.ح)، لارتكابه مخالفة الصرف بمطار هواري بومدين.

وجاءت طلبات النيابة بالجلسة بعد مثول المتهم للمحاكمة وفقا لاجراءات الاستدعاء المباشر، لمتابعته بجنحة مخالفة التشريع والصرف الخاصين بالتنظيم وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

وهي الوقائع التي أنكرها المتهم أمام القاضي مصرّحا أن سبب تواجده بالمطار هو الاستسفسار عن تذكرة السفر، ولم يكن يومها بصدد السفر إلى أي بلد.

كما أن المبلغ المالي المحجوز الذي ضبط بمحفظته الظهرية والمقدر بـ5500 أورو لم يكن ينوي إخراجه أو تهريبه عبر المطار.

وأضاف المتهم أن رجال الشرطة قاموا بتفتيش أغراضه كإجراء روتيني غير أنهم حجزوا الأموال المضبوطة بحوزته ظنا منهم أنه بصدد السفر الى الخارج.

وأمام تمسك المتهم بإنكار مانُسب إليه من تهم أحالت القاضي الملف للمداولة للنطق بالحكم 6 أفريل المقبل.