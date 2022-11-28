توقيف مسافر وحجز أزيد من 200 غرام “كوكايين” بمطار العاصمة

تمكن أعوان الفرقة المختصة بمراقبة ومعالجة المسافرين التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بالمطار الدولي هواري بومدين مسافرين، بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بالجزائر خارجية من توقيف مسافر وحجز كمية من الكوكايين.

وجاء في بيان للمديرية العامة للجمارك، “أنه وعلى إثر عملية نوعية، تم حجز كمية من مادة الكوكايين تقدر ب 247٫21 غرام، مخبأة بإحكام بحوزة مسافر، مع توقيف الشخص المعني وإحالته أمام الجهات القضائية المختصة.”

“وتكرس العملية الجاهزية القصوى لأعوان الجمارك الجزائرية وتجندهم التام في سبيل مكافحة التهريب بشتى أشكاله لاسيما تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية حفاظا على صحة وسلامة المواطن وحرصا على المساهمة في استتباب الأمن والنظام العامين.” يضيف البيان.