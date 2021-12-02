توقيف مساهم في مولودية وهران في قضية كوكايين

أوقفت مصالح الأمن المختصة المساهم في فريق مولودية وهران ورئيس فريق وداد مستغانم “س ب” المدعو قنفودة في قضية المتاجرة في المخدرات.

وأفادت مصادر النهار أنه تم ذكر المدعو قنفودة في قضية مخدرات صلبة حققت فيها مصالح الأمن بوهران، بعدما ضبطت مصالح الأمن بحوزة المتهمين 10 كيلوغرام من المخدرات الصلبة كوكايين.

وأضافت نفس المصادر أن المشتبه فيه كان في حالة فرار بفرنسا ودخل إلى الجزائر عبر مطار هواري بومدين أين تم توقيفه بالعاصمة.