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توقيف مسبوقين بحوزتهما مسدسا بالأربعاء في البليدة

أخبار الجزائر
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توقيف مسبوقين بحوزتهما مسدسا بالأربعاء في البليدة
بقلم  عباس عادل

اوقفت عناصر الدرك الوطني بالأربعاء في ولاية البليدة والدعم من عناصر فصيلة الأمن والتدخل شخصين بحوزتهما مسدسا.

المتهمين تتراوح اعمارهما  ما بين 27 و29 سنة مسبوقين قضائيا  كانا يحملان مسدسا اليا من نوع بريطا  بدون رخصة.

حيث كانا يستعملان سلاح في والاعتداءات  وتهديد المواطنين عبر محول الطرقات.

عملية توقيف جاءت على إثر معلومات وصلت إلى ذات المصالح تفيد بوجود شخصين وبحوزتهما مسدس.

حيث تم وضع خطة محكمة والقبض على مشتبه فيهما وبحوزتهما سلاح ومخزن به 5 طلقات.

حيث تم فتح تحقيق معمق لمعرفة مصدر السلاح قبل تقديم مشتبه فيهما امام العدالة.


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