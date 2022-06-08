توقيف مسبوقين حاولا اختطاف طفلة أمام مسجد في الرويبة

مواطن قام بتصوير لوحة ترقيم سيارة الجناة وساهم في الإطاحة بهما

أفاد مصدر ل النهار أن وكيل جمهورية محكمة الرويبة أصدر أمس أمرا بإيداع شخصين. في عقدهما الثاني على الحبس المؤقت لتورطهما في قضية اختطاف طفلة في 7 من العمر .من أمام مسجد بمنطقة عين طاية أين تزاول دروس في القرآن.

قضية الحال كانت قد اهتزت لها أول أمس مدينة عين طاية شرق العاصمة حيث اعترض شخص سبيل طفلة في عمر السابعة أمام مسجد الحي. حيث تقيم و حاول استدراجها مدعيا أنه صديق والدها و هو من طلب منه الذهاب معه . و بالفعل قامت الضحية بمرافقته و حاول الخاطف زجها في السيارة التي كانت في انتظاره. لكن بمجرد شروع الطفلة في الصراخ تفطن بعض المواطنين حيث قام بتركها ولاذ بالفرار .

و من جهته أحد الشهود تمكن من أخذ صورة للسيارة ولوحة ترقيمها ما ساعد مصالح الأمن في التوصل ، للسائق. و هو المتهم الثاني في القضية ومن خلاله توصلت ذات المصالح للمتهم الرئيسي المنفذ لعملية الاختطاف. وبالتالي تم تحويلهما على التحقيق. حيث أسفرت في بدايتها عن وجود خلاف حاد بين والد الضحية و المتهم الثاني صاحب السيارة.

كما أسفرت التحريات أن المتهمين يعتبران من ذوي السوابق العدلية في مختلف أنواع الجرائم. من سرقة واعتداء جنسي في حق قاصر مع الضرب والجرح العمدي والتزوير.