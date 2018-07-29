توقيف مسبوقين قضائيا مبحوث عنهما بالوادي

أوقفت عناصر الأمن الحضري الثاني بولاية الوادي شابين في العشرينيات من العمر كانا محل متابعة قضائيّة.

لإرتكابهما جرائم مخالفة للقانون ماسّة بأمن الأشخاص والممتلكات.

تعود تفاصيل القضيّة أثناء قـيام عـناصر الشرطة لدوريات بإقليم الإختصاص قصد تأمين المواطنين.

أين لفـت إنتباههـم شابين مشبوهين ليتم توقيفهما.

ومن خلال التّحقيق من هويّتهما تبيّن أنهما مجرمين مبحـوث عـنهـمـا قضائيا لتورط الأول في إنتهاك حرمة مسكن عائلة متواجدة بأحـد الأحـياء بعاصمة الولاية.

أما الثاني إرتكب جنحة الفـرار والتهـرب من المسؤولية مع عـدم تقـديم المساعـدة لشخـص في حـالة خطر.

وهـذا بعـد إرتكابـه حادث مرور جسماني مفضي للوفاة نتيجة إفراطه في السّرعة أثناء السياقـة.