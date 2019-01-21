توقيف مسبوق إتخذ من منزله مكانا لترويج الخمور بوسط البليدة

تمكنت عناصر فرقة البحث والتدخل التابعة لأمن ولاية البليدة من توقيف مروج للمشروبات الكحولية اتخذ من منزله مكانا لترويجها.

عملية التوقيف جاءت إثر معلومات وصلت إلى ذات المصالح مفادها قيام احد الأشخاص بترويج المشروبات الكحولية بدون رخصة وسط المدينة.

حيث أنه يتخذ من منزله مخبأ لها، حيث تم فتح تحقيق في القضية، أسفر على تحديد هويته أين تبين أنه مسبوق في قضايا مماثلة.

كما تم إيقافه و تفتيش منزله العائلي بإذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة البليدة.

أين عثر على 207 وحدة من المشروبات الكحولية بدون فاتورة من مختلف الأحجام و من خمسة أنواع مختلفة.

تم حجزها وتقديم المشتبه فيه أمام العدالة،كما تمكنت نفس العناصر من إيقاف شخص و ذلك على إثر دوريات لها وسط مدينة البليدة أين لفت إنتباههم شخص تبدو عليه علامات الاضطراب و القلق و عند التقرب منه عثر بحوزته على قطعة من الكيف المعالج وسلاح أبيض (سكينق.

ليتم تقديمه أمام العدالة.