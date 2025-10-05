توقيف مسبوق على رأس عصابة إجرامية استهدفت تاجرا بالطريق السيّار

تعرّض رب أسرة تاجر بالعاصمة في مجال بيع أجهزة التبريد، إلى اعتداء خطير كاد يكلفه إعاقة جسدية مستديمة على مستوى رجله اليسرى. بعد تلقيه ضربات قوية سببت له جروحا وكسورا بليغة، وإجازة طبيا مدته 45 يوما، على يد عصابة إجرامية، مهمتها استهداف مستعملي الطريق السريع شرق غرب، بالضاحية الشرقية للجزائر العاصمة، بغرض السطو على أغراضهم الشخصية، من مبالغ مالية وهواتف نقالة.

وفي قضية الحال، سرد الضحية المدعو ” سعيد.ع” أمام رئيس الجلسة بالغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر. وهو يستعين بعصا طبية، أنه بتاريخ الوقائع توقف عن السير بمركبته. على مستوى الطريق السريع وتحديدا تحت الجسر بمنطقة “ماموني حمود” ببرج الكيفان.حيث كان الظلام يسود الأمكنة، لأجل قضاء حاجته البيولوجية، وعلى حين غفلة تفاجأ بثلاث أشخاص مجهولين. يتهجموا عليه من الخلف، وهم مدججين بالأسلحة البيضاء. ليقدموا على الاعتداء عليه بالضرب المبرح، ثم استولوا على أمواله المقدرة بـ34 مليون سنتيم، ثم لاذوا.

وأكد الضحية منذ بداية تحريك الدعوى، أن المتهم الحالي الموقوف. هو من قام بالاعتداء عليه ضمن العصابة التي استهدفته ليلا. لكونه يتذكّر ملامحه جيدا، رغم إنكاره الشديد للاتهاماته مرار وتكرارا.

كما اضاف المتهم أنه بيوم الوقائع كانت سيارة من نوع شفروليه رمادية اللون. متوقفة بالقرب منه وهي المركبة التي استعملها افراد العصابة ليلتها.

وهو ما أكّده خلال تقديم شكواه في مركز الأمن. مضيفا الضحية أنه التقاه صدفة، أين كان المعتدي بصدد تقديم شكوى مفادها ضياع هاتفه. وخلالها أشار إليه وأكد لرجال الشرطة أنه هو الشخص الذي اعتدى عليه. وهو متمسك بمتابعته قضائيا.

وخلال مواجهة المتهم بالوقائع وتصريحات الضحية في الجلسة. أكد مجددا بأنه ليس له أي علاقة بالاعتداء. ملمّحا أن الماثل أمام هيئة المجلس، لم يتذكر ملامح المعتدين عليه، وأشار اليه في مركز الشرطة بدون أدلة أو شهود.

تفاصيل أخرى

كما ذكّر رئيس الجلسة المتهم أن رجال الضبطية توصّلوا الى مفتاح سيارة من نوع ” شفروليه” ضبط بحوزته. خلال عملية إيقافه، بالإضافة الى سكين من الحجم الصغير من نوع ” كيتور”. اذ ثبت من خلال تصريحاته أمام وكيل الجمهورية ان السيارة تعود لصديقه “فاتح”. متسائلا القاضي عن محلّ هذه الصدفة..!!؟.

وأمام طلبات النيابة بالجلسة الرامية الى تشديد العقوبة في حق المتهم الموقوف. طالب دفاع الضحية رفع مبلغ التعويض إلى 2 مليون دج. جبرا بالاضرار اللاحقة بموكله.

الجدير بالذكر أن المتهم محل المتابعة تم إدانته بـ5 سنوات حبساً نافذاً. وغرامة مالية قدرها 200 ألف دج، أمام محكمة الدار البيضاء. وهو الحكم الذي استأنفه أمام ذات الهيئة القضائية. مع وكيل الجمهورية.